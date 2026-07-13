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Ras-le-bol d'une restauratrice

Le fléau des vols insolites dans les restaurants du Québec

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Entendu dans

Le midi

le 13 juillet 2026 14:41

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Le fléau des vols insolites dans les restaurants du Québec
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

Avez-vous déjà volé quelque chose dans un restaurant? Sur les réseaux sociaux, Valérie Lemieux, propriétaire du casse-croûte L'Intuition à Limoilou, a partagé un cri du cœur concernant les vols répétés dans son établissement.

Au-delà du vol insolite d'une canette de sent-bon, elle dresse une liste surprenante d'objets dérobés en 33 ans, allant de la tuyauterie aux tables de pique-nique.

Ces vols, particulièrement fréquents au début de juillet avec la période des déménagements, représentent des coûts cumulatifs majeurs pour les restaurateurs.

Face à ces pertes, les commerçants n'ont d'autre choix que d'augmenter leurs prix, pénalisant ainsi directement leur clientèle... 

Écoutez la chronique de Fadwa Lapierre à ce sujet, lundi au Midi avec Valérie Beaudoin. 

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