Ras-le-bol d'une restauratrice

Avez-vous déjà volé quelque chose dans un restaurant? Sur les réseaux sociaux, Valérie Lemieux, propriétaire du casse-croûte L'Intuition à Limoilou, a partagé un cri du cœur concernant les vols répétés dans son établissement.

Au-delà du vol insolite d'une canette de sent-bon, elle dresse une liste surprenante d'objets dérobés en 33 ans, allant de la tuyauterie aux tables de pique-nique.

Ces vols, particulièrement fréquents au début de juillet avec la période des déménagements, représentent des coûts cumulatifs majeurs pour les restaurateurs.

Face à ces pertes, les commerçants n'ont d'autre choix que d'augmenter leurs prix, pénalisant ainsi directement leur clientèle...

Écoutez la chronique de Fadwa Lapierre à ce sujet, lundi au Midi avec Valérie Beaudoin.