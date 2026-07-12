L’Iran affirme que le détroit d’Ormuz est refermé

L’Iran a déclaré samedi soir que le détroit d’Ormuz était refermé jusqu’à nouvel ordre. Cette affirmation vient toutefois à l’encontre de celle des États-Unis, qui affirment qu’il est toujours possible d’y circuler.

Cette situation plonge donc la communauté internationale dans un climat de confusion concernant ce lieu de passage clé.

Écoutez François Larochelle, ancien diplomate canadien et fellow à l’Institut d’études internationales de Montréal à l’UQAM, en discuter dimanche, au micro de l’animateur Jean-François Baril.