Les trésors du «Faubourg à m'lasse»

Les fouilles archéologiques réalisées sur l'ancien site de la tour de la Société Radio-Canada, près de la rue Papineau à Montréal, ont mis au jour plus de 30 000 objets d'une valeur exceptionnelle.

L'historien Laurent Turcot révèle que ces découvertes, récemment léguées à la Ville de Montréal, documentent de manière unique la vie quotidienne et l'histoire matérielle de l'ancien faubourg Sainte-Marie, populairement baptisé le «Faubourg à m'lasse».

Écoutez l'historien Laurent Turcot aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

Il explique d'ailleurs que le secteur devait son surnom de «Faubourg à m'lasse» à une forte odeur de mélasse provenant de la Imperial Molasses sur la rue Notre-Dame, alimenté par une légende populaire liée aux ouvriers du port.