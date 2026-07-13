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Série «L’humour mal amoché»

Le handicap, loin d’être un frein pour la scène!

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 13 juillet 2026 10:12

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Le handicap, loin d’être un frein pour la scène!
L'effet Lavallée / Cogeco Média

Le Québec regorge d’humoristes professionnels talentueux, mais aussi de jeunes qui souhaitent suivre cette voie pour en faire leur métier.

La série L’humour mal amoché, présentée sur AMI-télé, prend le parti de présenter six humoristes de la relève qui sont tous porteurs d’un handicap.

Malgré les obstacles rencontrés, ils parviennent à s’adapter à la scène et au public pour poursuivre leurs ambitions.

Écoutez les humoristes William Bernaquez et Andréanne Fortin présenter ce projet, lundi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

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