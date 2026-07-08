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Un expert en RH se prononce

Doit-on prévenir son employeur d'une idylle au travail?

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 8 juillet 2026 12:00

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Doit-on prévenir son employeur d'une idylle au travail?
L'effet Lavallée / Cogeco Média

Doit-on prévenir son employeur ou les ressources humaines de son entreprise si l'on développe un lien amoureux avec un ou une collègue?

Plus de la moitié des employés cachent leur relation amoureuse au bureau par peur de représailles. Pourtant, aucune loi n'interdit aux employés d'une entreprise de développer des liens amoureux avec un collègue.

En revanche, l'employeur doit mettre des règles claires pour encadrer celles-ci.

Écoutez les explications du conseiller en ressources humaines agréé et chargé de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Kevyn Gagné, au micro de Marie-Claude Lavallée.

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