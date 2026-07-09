 Aller au contenu
Nouvelles technologies

Santé et intelligence artificielle: du progrès, mais aussi des dangers

par 98.5

0:00
20:35

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 9 juillet 2026 10:11

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Santé et intelligence artificielle: du progrès, mais aussi des dangers
L'effet Lavallée / Cogeco Média

L’intelligence artificielle a bouleversé beaucoup de vies, mais elle possède autant de qualités que de défauts.

Ce constat est d’autant plus vrai dans le milieu de la santé. Si les outils numériques ont permis d’améliorer les diagnostics de diabète ou encore la détection des noyades dans les piscines, ils comprennent toujours certains risques.

Des enjeux liés à la confidentialité, à l’isolement social ou encore à l’illusion de la création d’une relation humaine avec un robot inquiètent.

Écoutez Mélissa Canseliet, experte en neurosciences et cyberpsychologie, analyser le tout, jeudi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

Vous aimerez aussi

Les dix ans de Pokémon GO
Le Québec maintenant
Les dix ans de Pokémon GO
0:00
6:23
Hausses de prix chez Apple: le mécontentement gronde
Cantin le matin
Hausses de prix chez Apple: le mécontentement gronde
0:00
7:23
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'effet Lavallée

Voir tout
Radin ou dépensier: comment expliquer nos différences?
Rattrapage
Gestion de l’argent
Radin ou dépensier: comment expliquer nos différences?
Le microbiote: quand l'intestin dicte sa loi au cerveau
Rattrapage
Les Canadiens mangent deux fois moins de fibres
Le microbiote: quand l'intestin dicte sa loi au cerveau
Les deuils collectifs: comment expliquer une telle réaction populaire?
Rattrapage
Le Québec a été secoué par deux pertes tragiques
Les deuils collectifs: comment expliquer une telle réaction populaire?
Doit-on prévenir son employeur d'une idylle au travail?
Rattrapage
Un expert en RH se prononce
Doit-on prévenir son employeur d'une idylle au travail?
Les secrets enfouis sous la tour de Radio-Canada
Rattrapage
Les trésors du «Faubourg à m'lasse»
Les secrets enfouis sous la tour de Radio-Canada
Achat d'une propriété: les trois pièges à éviter selon un notaire
Rattrapage
Le plus gros investissement d'une vie
Achat d'une propriété: les trois pièges à éviter selon un notaire
Grand cortège de policers au centre-ville: «Ça impose le respect»
Rattrapage
Décès de Mohamed Lamine Benredouane
Grand cortège de policers au centre-ville: «Ça impose le respect»
«C’est un acteur qui était capable de jouer n’importe quoi» –Denis Bouchard
Rattrapage
Décès de Marc Messier
«C’est un acteur qui était capable de jouer n’importe quoi» –Denis Bouchard
«Ce que je retiens de Marc Messier, c’est sa joie de vivre et sa rigueur»
Rattrapage
Décès du comédien
«Ce que je retiens de Marc Messier, c’est sa joie de vivre et sa rigueur»
«Il était plus drôle que le plateau au complet» –Claude Meunier
Rattrapage
Décès de Marc Messier
«Il était plus drôle que le plateau au complet» –Claude Meunier
18e édition de la Ride de Filles: Lulu Hughes invite le public à célébrer la vie
Rattrapage
Soutenir la recherche pour le cancer du sein
18e édition de la Ride de Filles: Lulu Hughes invite le public à célébrer la vie
«Les gens tiennent absolument à rendre hommage à ce collègue»
Rattrapage
Cérémonie pour Mohamed Lamine Benredouane
«Les gens tiennent absolument à rendre hommage à ce collègue»
Pourquoi notre cerveau a un besoin vital du sourire de l'autre?
Rattrapage
Les dessous du comportement humain
Pourquoi notre cerveau a un besoin vital du sourire de l'autre?
Un cortège extraordinaire pour rendre un dernier hommage au policier
Rattrapage
Cérémonie pour Mohamed Lamine Benredouane
Un cortège extraordinaire pour rendre un dernier hommage au policier