Nouvelles technologies

L’intelligence artificielle a bouleversé beaucoup de vies, mais elle possède autant de qualités que de défauts.

Ce constat est d’autant plus vrai dans le milieu de la santé. Si les outils numériques ont permis d’améliorer les diagnostics de diabète ou encore la détection des noyades dans les piscines, ils comprennent toujours certains risques.

Des enjeux liés à la confidentialité, à l’isolement social ou encore à l’illusion de la création d’une relation humaine avec un robot inquiètent.

Écoutez Mélissa Canseliet, experte en neurosciences et cyberpsychologie, analyser le tout, jeudi, au micro de Marie-Claude Lavallée.