Trump congédie les chefs d’une agence électorale

Alors que les élections américaines de mi-mandat approchent, Donald Trump a congédié jeudi les deux derniers responsables d’une agence fédérale chargée de la supervision électorale.

Ces licenciements viseraient à fragiliser les mécanismes de surveillance du scrutin et à favoriser le Parti républicain, une stratégie qui pourrait permettre à Trump de remettre en question la légitimité des résultats en cas de défaite, selon le chroniqueur Ferry de Kerckhove.

Écoutez le chroniqueur partager ses craintes concernant ces congédiements, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.