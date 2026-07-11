Trump congédie les chefs d’une agence électorale

Alors que les élections américaines de mi-mandat approchent, Donald Trump a congédié jeudi les deux derniers responsables d’une agence fédérale chargée de la supervision électorale.
Ces licenciements viseraient à fragiliser les mécanismes de surveillance du scrutin et à favoriser le Parti républicain, une stratégie qui pourrait permettre à Trump de remettre en question la légitimité des résultats en cas de défaite, selon le chroniqueur Ferry de Kerckhove.
Écoutez le chroniqueur partager ses craintes concernant ces congédiements, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«C'est terriblement dangereux, parce qu'il enlève les points cardinaux de la surveillance et de la qualité des élections. Si les républicains le perdent, ça va être une catastrophe. À certains moments, je prédis une guerre civile aux États-Unis, à moins que quelqu'un se débarrasse de lui d'une manière ou d'une autre. Je ne veux pas qu'on tue Donald Trump parce que les Iraniens sont déjà en train d'y travailler, mais je trouve que ça devient terriblement dangereux dans un contexte électoral survolté, avec de la hargne de part et d'autre.»
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