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Trump congédie les chefs d’une agence électorale

«À certains moments, je prédis une guerre civile aux États-Unis»

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Signé l'été

le July 11, 2026 8:32 AM

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Ferry de Kerckhove
Ferry de Kerckhove
«À certains moments, je prédis une guerre civile aux États-Unis»
L'Iran planifierait l'assassinat de Donald Trump selon des informations transmises par les services secrets israéliens à Washington. / Alex Brandon / La Presse canadienne

Alors que les élections américaines de mi-mandat approchent, Donald Trump a congédié jeudi les deux derniers responsables d’une agence fédérale chargée de la supervision électorale.

Ces licenciements viseraient à fragiliser les mécanismes de surveillance du scrutin et à favoriser le Parti républicain, une stratégie qui pourrait permettre à Trump de remettre en question la légitimité des résultats en cas de défaite, selon le chroniqueur Ferry de Kerckhove.

Écoutez le chroniqueur partager ses craintes concernant ces congédiements, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«C'est terriblement dangereux, parce qu'il enlève les points cardinaux de la surveillance et de la qualité des élections. Si les républicains le perdent, ça va être une catastrophe. À certains moments, je prédis une guerre civile aux États-Unis, à moins que quelqu'un se débarrasse de lui d'une manière ou d'une autre. Je ne veux pas qu'on tue Donald Trump parce que les Iraniens sont déjà en train d'y travailler, mais je trouve que ça devient terriblement dangereux dans un contexte électoral survolté, avec de la hargne de part et d'autre.»

Ferry de Kerckhove

Autres sujets abordés :

  • L'Iran prévoirait d'assassiner Trump selon Israël
  • Pourquoi les relations entre Trump et Giorgia Meloni se sont-elles dégradées?
  • Ego de Trump : L'Arc de triomphe de Donald Trump obtient l'aval préliminaire d'une agence fédérale clé.
  • L'aéroport de Palm Beach porte désormais le nom de Donald Trump.
  • Trump congédie les dirigeants d'une agence électorale avant les élections de mi-mandat.

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