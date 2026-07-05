Le fond délaisse la sélection aléatoire

Les épargnants du Fonds de solidarité FTQ, qui pourront y effectuer des cotisations à partir du 5 octobre prochain, feront face à une nouvelle méthode d'allocation.

En effet, le Fonds de solidarité FTQ renonce à la méthode de sélection aléatoire pour adopter le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Écoutez Marianne Spear en discuter lors de sa chronique économique dimanche au micro de l'animateur Jean-François Baril.

Quelques points abordés: