Le fond délaisse la sélection aléatoire

Les épargnants du Fonds de solidarité FTQ, qui pourront y effectuer des cotisations à partir du 5 octobre prochain, feront face à une nouvelle méthode d'allocation.
En effet, le Fonds de solidarité FTQ renonce à la méthode de sélection aléatoire pour adopter le principe du « premier arrivé, premier servi ».
Écoutez Marianne Spear en discuter lors de sa chronique économique dimanche au micro de l'animateur Jean-François Baril.
Quelques points abordés:
- Les deux côtés de la médaille à cette nouvelle méthode
- La logique derrière la limitation des cotisations à ce fonds - pour éviter les biais cognitifs
- Des erreurs fréquentes de la part des investisseurs