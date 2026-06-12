Les manufacturiers réagissent à la loi

Le portefeuille des Québécois écopera de la nouvelle loi sur les garanties...

Dès le 5 octobre prochain, une nouvelle réglementation imposera une garantie légale obligatoire sur les appareils électroniques et électroménagers au Québec.

Bien que conçue pour protéger les consommateurs contre les produits défectueux, cette mesure aura des répercussions financières immédiates.

Faute de consultations approfondies avec l'industrie, ce «plan de protection obligatoire» entraînera une hausse automatique des prix...