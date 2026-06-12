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Les manufacturiers réagissent à la loi

La garantie obligatoire cause une hausse du prix des électros

par Cogeco nouvelles | Modifié le 12 juin 2026 à 15:44

La garantie obligatoire cause une hausse du prix des électros
Dès le 5 octobre prochain, une nouvelle réglementation imposera une garantie légale obligatoire sur les appareils électroniques et électroménagers au Québec. / Serhii/ Adobe Stock

Le portefeuille des Québécois écopera de la nouvelle loi sur les garanties...

Dès le 5 octobre prochain, une nouvelle réglementation imposera une garantie légale obligatoire sur les appareils électroniques et électroménagers au Québec.

Bien que conçue pour protéger les consommateurs contre les produits défectueux, cette mesure aura des répercussions financières immédiates.

Faute de consultations approfondies avec l'industrie, ce «plan de protection obligatoire» entraînera une hausse automatique des prix...

À écouter

Hausse du coût des électros: «C'est exactement ce qui est en train d'arriver»

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Patrick Lagacé
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Selon Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail, cette augmentation est inévitable puisque les coûts liés à la garantie seront directement intégrés au prix d'achat des appareils.

À écouter

Garantie des électroménagers: les manufacturiers veulent augmenter leurs prix

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Droit à la réparabilité: «Les études n'ont pas été réalisées correctement»

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