Joueur le mieux payé de la LNH

L'offre hostile déposée à la jeune vedette Leo Carlsson et égalisée par les Ducks d'Anaheim, redéfinit complètement les stratégies de reconstruction à travers la LNH.

Les Ducks verseront ainsi 18 M$ par année au joueur de centre pour les cinq prochaines saisons. L’entente d’une valeur totale de 90 millions $ avait été annoncée par les Flyers de Philadelphie vendredi dernier.

Cette tendance montre que plusieurs organisations préfèrent désormais bâtir leur formation par le biais de transactions audacieuses plutôt que de s'en remettre uniquement au repêchage traditionnel.

Écoutez l'analyse de Denis Gauthier, ancien joueur de la LNH et expert hockey à RDS, vendredi, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de Sports.