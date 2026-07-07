Décès de Mohamed Lamine Benredouane

Une imposante cérémonie d'hommage dédiée à Mohamed Lamine Benredouane, policier du SPVM tragiquement décédé en service le 22 juin dernier, a lieu mardi au Centre Bell.

Des milliers de policiers du Québec, du Canada et d’ailleurs en Amérique du Nord ont également fait le déplacement pour défiler dans les rues de Montréal en l’honneur du policer mort en service.

Malgré le nombre important de personnes présentes, on pouvait entendre les mouches voler dans le centre-ville de Montréal alors que tout ce monde marchait solennellement depuis le quartier général du SPVM jusqu’au Centre Bell.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Carl Marchand, faire le point sur cette cérémonie d'envergure, mardi, au micro de Marie-Claude Lavallée.