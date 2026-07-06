Amorcé en Espagne cette année, le tour de France a rejoint ses terres natales, lundi.
Écoutez Joseph (Tino) Rossi, le fondateur des Mardi cyclistes, en compagnie d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Tadej Pogacar a pris le maillot jaune au terme de la 3e étape;
- Les prétendants ne raffolent pas avoir le maillot jaune trop tôt dans l'épeuve en raison des obligations liées au meneur;
- Il n'y a aucun Québécois sur le Tour de France cette année;
- Pourrait-on annuler une étape en raison de la chaleur?;
- Le jeune français Paul Seixas (19 ans) a-t-il une réelle chance cette année?