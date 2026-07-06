La nageuse canadienne Summer McIntosh a battu le plus vieux record de natation lors des essais canadiens de natation.
Écoutez le journaliste de La Presse, Simon Drouin, commenter les performances de Summer McIntosh.
Les sujets discutés
- Summer McIntosh bat le record du 200 mètres papillon qui remontait à 2009;
- Son entraîneur, Bob Bowman, ex-mentor de Michael Phelps, la considère déjà comme l'une des meilleures nageuses de l’histoire;
- Drouin évoque aussi la suspension de Penny Oleksiak, grande médaillée olympique canadienne.