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Sondage Pallas Data

Grande région de Québec: «On sent l'engouement autour d'Éric Duhaime»

par 98.5

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9:04

Entendu dans

Signé l'été

le 5 juillet 2026 09:42

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Stéfanie Tougas
Stéfanie Tougas
Grande région de Québec: «On sent l'engouement autour d'Éric Duhaime»
Le Parti conservateur d’Éric Duhaime semble connaître une hausse de popularité dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, selon un récent sondage de Pallas Data. / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

Le Parti conservateur d’Éric Duhaime semble connaître une hausse de popularité dans la grande région de Québec et de Chaudière-Appalaches, selon un récent sondage de Pallas Data.

Effectivement, le Parti conservateur y serait à 27 % des intentions de vote, devant le Parti québécois à 22% et la CAQ à 14 %.

Écoutez la chroniqueuse politique Stéfanie Tougas en discuter dimanche, au micro de l’animateur Jean-François Baril.

«Quand on se concentre uniquement sur la ville de Québec, le Parti conservateur baisse drastiquement. C'est une dynamique très urbaine de Parti québécois versus Parti libéral. Mais dès que tu mets le pied à l'extérieur de la ville de Québec, puis que tu vas sur les couronnes et dans la région de la Beauce, Chaudière-Appalaches, là, le Parti conservateur qui grimpe drastiquement. Donc, on sent l'engouement autour d'Éric Duhaime. Puis je trouve que, depuis quatre ans, il s'est vraiment professionnalisé. On sent qu'il est moins dans les petits scandales.»

Stéfanie Tougas

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