Sondage Pallas Data

Le Parti conservateur d’Éric Duhaime semble connaître une hausse de popularité dans la grande région de Québec et de Chaudière-Appalaches, selon un récent sondage de Pallas Data.
Effectivement, le Parti conservateur y serait à 27 % des intentions de vote, devant le Parti québécois à 22% et la CAQ à 14 %.
Écoutez la chroniqueuse politique Stéfanie Tougas en discuter dimanche, au micro de l’animateur Jean-François Baril.
«Quand on se concentre uniquement sur la ville de Québec, le Parti conservateur baisse drastiquement. C'est une dynamique très urbaine de Parti québécois versus Parti libéral. Mais dès que tu mets le pied à l'extérieur de la ville de Québec, puis que tu vas sur les couronnes et dans la région de la Beauce, Chaudière-Appalaches, là, le Parti conservateur qui grimpe drastiquement. Donc, on sent l'engouement autour d'Éric Duhaime. Puis je trouve que, depuis quatre ans, il s'est vraiment professionnalisé. On sent qu'il est moins dans les petits scandales.»