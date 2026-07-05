Sondage Pallas Data

Le Parti conservateur d’Éric Duhaime semble connaître une hausse de popularité dans la grande région de Québec et de Chaudière-Appalaches, selon un récent sondage de Pallas Data.

Effectivement, le Parti conservateur y serait à 27 % des intentions de vote, devant le Parti québécois à 22% et la CAQ à 14 %.

Écoutez la chroniqueuse politique Stéfanie Tougas en discuter dimanche, au micro de l’animateur Jean-François Baril.