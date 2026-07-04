Situation difficile à Montréal en ce début d'été

La Ville de Montréal traverse un début d’été particulièrement difficile. Entre les conséquences de la crise du logement au 1er juillet, les rues sales, la crise de l’itinérance les dégâts causés par les récentes intempéries, un manque criant d’équipement municipal, et la crise de l’itinérance, le gouvernement municipal est sous forte pression.

Écoutez la mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada brosser le portrait de la situation et discuter des moyens par lesquels elle tente d’améliorer les choses samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.