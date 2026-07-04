Situation difficile à Montréal en ce début d'été

La Ville de Montréal traverse un début d’été particulièrement difficile. Entre les conséquences de la crise du logement au 1er juillet, les rues sales, la crise de l’itinérance les dégâts causés par les récentes intempéries, un manque criant d’équipement municipal, et la crise de l’itinérance, le gouvernement municipal est sous forte pression.
Écoutez la mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada brosser le portrait de la situation et discuter des moyens par lesquels elle tente d’améliorer les choses samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.
«Je n'ai pas envie de faire de la politique sur le dos des anciennes administrations. Je fais un diagnostic, et actuellement, le diagnostic, c'est que je manque d'équipement pour la propreté, le déneigement, les nids-de-poule. Je manque aussi de cols bleus dans certains arrondissements. On aura à faire des choix difficiles dans le prochain budget parce que je prends une ville qui a un déficit structurel de près de 50 millions en partant. Donc, c'est sûr que le défi est énorme. Mais plutôt que de trouver un coupable, je cherche des solutions.»
Quelques sujets abordés avec la mairesse:
- La gestion des déchets : quelle est la responsabilité de la ville versus celle des citoyens?
- Crise du logement: les mesures mises en place par la municipalité.
- La crise de l'itinérance persiste en cette forte chaleur
- Le sentiment de sécurité à Montréal