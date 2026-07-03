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5 x 18 millions pour Leo Carlsson

Offre hostile d'envergure:Une impression de déjà-vu chez les Flyers

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 juillet 2026 19:23

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Éric Hoziel
Éric Hoziel
Offre hostile d'envergure:Une impression de déjà-vu chez les Flyers
Les Flyers de Philadelphie ont déposé une offre de 5 ans et 18 millions de dollars par saison au joueur suédois Leo Carlsson / The Associated Press

Le directeur général des Flyers de Philadelphie, Daniel Brière, a frappé un immense coup de circuit sur le marché des joueurs autonomes. L'organisation a officiellement déposé une offre hostile monumentale de 90 millions de dollars sur cinq ans à l’attaquant étoile des Ducks d’Anaheim, Leo Carlsson.

Cette manœuvre audacieuse rappelle l’offre hostile mémorable déposée par les Flyers à Shea Weber en 2012 et soulève à nouveau d’importants enjeux liés à la gestion du plafond salarial, à la compétitivité à long terme des équipes, ainsi qu'aux relations stratégiques souvent tendues entre les différents directeurs généraux du circuit.

Écoutez l'analyse de Jeremy Filosa sur cette offre hostile historique et de ses impacts, ce vendredi soir, à l'émission Les amateurs de sports.

Autre sujet abordé;

Tennis Canada souhaite aller de l'avant avec la construction d'un tout nouveau stade de 15 000 places doté d'un toit rétractable, un projet d'envergure majeure qui nécessite l'obtention de fonds tant publics que privés.

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