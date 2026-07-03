5 x 18 millions pour Leo Carlsson

Le directeur général des Flyers de Philadelphie, Daniel Brière, a frappé un immense coup de circuit sur le marché des joueurs autonomes. L'organisation a officiellement déposé une offre hostile monumentale de 90 millions de dollars sur cinq ans à l’attaquant étoile des Ducks d’Anaheim, Leo Carlsson.

Cette manœuvre audacieuse rappelle l’offre hostile mémorable déposée par les Flyers à Shea Weber en 2012 et soulève à nouveau d’importants enjeux liés à la gestion du plafond salarial, à la compétitivité à long terme des équipes, ainsi qu'aux relations stratégiques souvent tendues entre les différents directeurs généraux du circuit.

Écoutez l'analyse de Jeremy Filosa sur cette offre hostile historique et de ses impacts, ce vendredi soir, à l'émission Les amateurs de sports.

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