Élimination du Canada face au Maroc

Bien que le parcours de l'équipe canadienne de soccer se soit arrêté en deuxième moitié de tournoi face au Maroc, les regards se tournent déjà avec énormément d'optimisme vers la suite.

Privée de sa supervedette Alphonso Davies en raison d'une blessure à la cuisse, et d'autres éléments clés comme Ismaël Koné et Marcelo Florès, la formation a tout de même démontré qu'elle avait sa place parmi l'élite.

Selon le journaliste sportif Jeremy Filosa, le Canada n'est désormais plus un simple invité surprise, mais un joueur récurrent sur l'échiquier international.

Écoutez le faire le bilan du passage des Canadiens à la Coupe du monde de soccer, lundi, à Cantin le matin.