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Élimination du Canada face au Maroc

Canada au Mondial: «Il y a encore tellement de belles années » -Jérémy Filosa

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 6 juillet 2026 09:00

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Philippe Cantin
Philippe Cantin
Canada au Mondial: «Il y a encore tellement de belles années » -Jérémy Filosa
Défaite du canada 3-0 face au Maroc / AP Photo / David J. Phillip

Bien que le parcours de l'équipe canadienne de soccer se soit arrêté en deuxième moitié de tournoi face au Maroc, les regards se tournent déjà avec énormément d'optimisme vers la suite.

Privée de sa supervedette Alphonso Davies en raison d'une blessure à la cuisse, et d'autres éléments clés comme Ismaël Koné et Marcelo Florès, la formation a tout de même démontré qu'elle avait sa place parmi l'élite.

Selon le journaliste sportif Jeremy Filosa, le Canada n'est désormais plus un simple invité surprise, mais un joueur récurrent sur l'échiquier international.

Écoutez le faire le bilan du passage des Canadiens à la Coupe du monde de soccer, lundi, à Cantin le matin.

«Le Canada va être à la Coupe du monde à tous les quatre ans à partir de maintenant. Puis il y a encore tellement de belles années devant eux. Ça va être vraiment excitant à regarder.»

Jeremy Filosa

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