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Règlement sur les hors-jeux

Coupe du monde : L'arbitrage fait jaser

par 98.5

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16:34

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 juillet 2026 19:23

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Vincent Destouches
Vincent Destouches

et autres

Coupe du monde : L'arbitrage fait jaser
Les Portugais l'ont emporté par la marque de 2-1 / The Associated Press

Le tournoi de la Coupe du monde est au cœur des discussions entre Vincent Destouches et Jérémy Filosa.

Les deux experts reviennent d'abord sur l'affrontement entre l'Argentine et le Cap-Vert, marqué par une autre performance de Lionel Messi, qui a inscrit son 7ᵉ but du tournoi, portant son total à 20 en carrière dans cette compétition.

Ils s'attardent également aux vives controverses d’arbitrage survenues lors du match Portugal–Croatie. Un hors-jeu litigieux a d'ailleurs forcé une intervention de la FIFA, relançant ainsi le débat sur l'application de la règle et l'utilisation de la technologie VAR.

Écoutez Vincent Destouches et Jérémy Filosa analyser les derniers rebondissements de la Coupe du monde, vendredi soir, au micro d'Éric Hoziel.

Autres sujets abordés;

L'expérimentation de la « loi Wenger » : Analyse de cette nouvelle règle testée en Première ligue canadienne (CPL), qui aurait permis de valider 17 buts autrement refusés pour hors-jeu;

Le soccer canadien en pleine progression : Retour sur le parcours inspirant de l'équipe nationale sous la direction de Jesse Marsch, les investissements de 27 millions de dollars pour le développement et la demi-finale historique à la Copa América;

Match à venir et villes hôtesses : Les attentes en vue de l'affrontement Canada–Maroc et les nombreux éloges attribués aux villes de Toronto et de Vancouver pour leur accueil.

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