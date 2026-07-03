18 millions de dollars par saison

Le monde du hockey est secoué par l'offre hostile déposée par les Flyers de Philadelphie. 90 millions de dollars sur cinq ans au jeune centre des Ducks d’Anaheim, Leo Carlsson.

S'il accepte, ce contrat assorti d'un salaire annuel moyen de 18 millions de dollars ferait de lui le joueur le mieux payé de toute la LNH, devançant ainsi les marques établies par Kirill Kaprizov et Leon Draisaitl.

Les Ducks disposent désormais d’une période stricte de sept jours pour égaler cette proposition historique, sans quoi Carlsson prendra le chemin de la Pennsylvanie.



Écoutez Éric Hoziel en ouverture d'émission, ce vendredi, au sujet de ce coup de théâtre dans la LNH à l'émission Les amateurs de sports.

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