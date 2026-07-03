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18 millions de dollars par saison

Dossier Leo Carlsson:«Daniel Brière vient de frapper un grand coup»

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 juillet 2026 18:48

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Dossier Leo Carlsson:«Daniel Brière vient de frapper un grand coup»
Éric Hoziel / Cogeco Média

Le monde du hockey est secoué par l'offre hostile déposée par les Flyers de Philadelphie. 90 millions de dollars sur cinq ans au jeune centre des Ducks d’Anaheim, Leo Carlsson.

S'il accepte, ce contrat assorti d'un salaire annuel moyen de 18 millions de dollars ferait de lui le joueur le mieux payé de toute la LNH, devançant ainsi les marques établies par Kirill Kaprizov et Leon Draisaitl.

Les Ducks disposent désormais d’une période stricte de sept jours pour égaler cette proposition historique, sans quoi Carlsson prendra le chemin de la Pennsylvanie.


Écoutez Éric Hoziel en ouverture d'émission, ce vendredi, au sujet de ce coup de théâtre dans la LNH à l'émission Les amateurs de sports.

Autres sujets abordés;

Retour sur le pacte de fidélité emblématique liant Alexander Ovechkin au propriétaire des Capitals de Washington, Ted Leonsis, une rareté dans le sport moderne;

Le coup d'envoi du Tour de France est donné à Barcelone, mettant en scène le duel tant attendu entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, ainsi que la participation du cycliste canadien Derek Gee-West.

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