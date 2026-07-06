Mondail 2026

La politique s'est invitée sur le terrain du Mondial 2026 à la suite d'un intervention directe du président américain Donald Trump qui a mené à la suspension d.un carton rouge à un joueur de l'équipe américaine.

Écoutez Yann Roche, professeur à la Chaire Raoul-Dandurand, avec Éric Hozeil, aux Amateurs de sports.

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