Mondail 2026

La politique s'est invitée sur le terrain du Mondial 2026 à la suite d'un intervention directe du président américain Donald Trump qui a mené à la suspension d.un carton rouge à un joueur de l'équipe américaine.
Écoutez Yann Roche, professeur à la Chaire Raoul-Dandurand, avec Éric Hozeil, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On parle de la politisation du sport autour de la Coupe du monde;
- La suspension controversée d’un carton rouge d’un attaquant américain par la FIFA;
- L'Afrique est en train de se positionner comme une puissance;
- L'impact de l’immigration sur l’excellence de la France;
- Le développement du soccer au Canada et l’importance des grands événements sportifs comme vecteurs d’émotions et d’inspiration malgré les controverses géopolitiques.