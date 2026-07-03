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1er de leur division et 2e au classement général

Semaine de congé bien mérité pour les Alouettes

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 juillet 2026 19:24

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Semaine de congé bien mérité pour les Alouettes
Montréal l'a emporté 37-35 dimanche dernier face à Ottawa / La Presse Canadienne

Malgré leur position au sommet de la division Est de la Ligue canadienne de football, les Alouettes de Montréal font face à d'importants défis.

Les blessures de piliers défensifs et offensifs, tels que Lawrence, Beverly, Murray et Burns. À cela s'ajoute une mystérieuse baisse de régime au retour de la demie, illustrée par un différentiel inquiétant de -29 au troisième quart.

Les regards se tournent désormais vers le leadership du jeune quart-arrière Davis Alexander, précieusement encadré par le légendaire Anthony Calvillo, en vue du crucial affrontement à venir contre les Stampeders de Calgary.

Écoutez Nicolas Richard, journaliste sportif à La Presse, faire le point sur la situation des Alouettes, vendredi soir à l'émission Les amateurs de sports.

Autres sujets abordés;

NFL et les Chiefs de Kansas City : Analyse de la division AFC Ouest où la compétition s'annonce féroce en raison de la sérieuse blessure au genou subie par le quart-arrière étoile Patrick Mahomes et l'impact attendu de l'arrivée du porteur de ballon Kenneth Walker III, récent joueur par excellence du Super Bowl, venu solidifier l'attaque au sol des Chiefs.

«Cette semaine là, après une grosse victoire contre Ottawa par seulement deux points, était méritée. Elle était souhaitée et on sentait dans le vestiaire à la fin du match que ça allait permettre aux joueurs de souffler. Parce qu'au cours des quatre premières semaines, ça n'a pas été simple pour les Alouettes.»

Nicolas Richard, journaliste sportif à La Presse

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