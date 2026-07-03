1er de leur division et 2e au classement général

Malgré leur position au sommet de la division Est de la Ligue canadienne de football, les Alouettes de Montréal font face à d'importants défis.

Les blessures de piliers défensifs et offensifs, tels que Lawrence, Beverly, Murray et Burns. À cela s'ajoute une mystérieuse baisse de régime au retour de la demie, illustrée par un différentiel inquiétant de -29 au troisième quart.

Les regards se tournent désormais vers le leadership du jeune quart-arrière Davis Alexander, précieusement encadré par le légendaire Anthony Calvillo, en vue du crucial affrontement à venir contre les Stampeders de Calgary.

Écoutez Nicolas Richard, journaliste sportif à La Presse, faire le point sur la situation des Alouettes, vendredi soir à l'émission Les amateurs de sports.

Autres sujets abordés;

NFL et les Chiefs de Kansas City : Analyse de la division AFC Ouest où la compétition s'annonce féroce en raison de la sérieuse blessure au genou subie par le quart-arrière étoile Patrick Mahomes et l'impact attendu de l'arrivée du porteur de ballon Kenneth Walker III, récent joueur par excellence du Super Bowl, venu solidifier l'attaque au sol des Chiefs.