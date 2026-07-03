1er de leur division et 2e au classement général

Malgré leur position au sommet de la division Est de la Ligue canadienne de football, les Alouettes de Montréal font face à d'importants défis.
Les blessures de piliers défensifs et offensifs, tels que Lawrence, Beverly, Murray et Burns. À cela s'ajoute une mystérieuse baisse de régime au retour de la demie, illustrée par un différentiel inquiétant de -29 au troisième quart.
Les regards se tournent désormais vers le leadership du jeune quart-arrière Davis Alexander, précieusement encadré par le légendaire Anthony Calvillo, en vue du crucial affrontement à venir contre les Stampeders de Calgary.
Écoutez Nicolas Richard, journaliste sportif à La Presse, faire le point sur la situation des Alouettes, vendredi soir à l'émission Les amateurs de sports.
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«Cette semaine là, après une grosse victoire contre Ottawa par seulement deux points, était méritée. Elle était souhaitée et on sentait dans le vestiaire à la fin du match que ça allait permettre aux joueurs de souffler. Parce qu'au cours des quatre premières semaines, ça n'a pas été simple pour les Alouettes.»