Offre hostile à Leo Carlsson des Ducks d'Anaheim

Les Flyers de Philadelphie ont fait une offre hostile hors normes à Leo Carlsson des Ducks d'Anaheim.
Écoutez le journaliste sportif de la La Presse Simon-Olivier Lorange à ce sujet, au micro d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La gestion controversée de Pat Verbeek, directeur général des Ducks d'Anaheim;
- L'offre hostile des Flyers de Philadelphie pour Léo Carlsson, évaluée à 18 millions de dollars par saison;
- On aborde les conséquences salariales pour Cutter Gauthier et la structure contractuelle des Ducks;
- Les enjeux de la convention collective concernant les agents libres avec compensation.