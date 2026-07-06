Un immense scandale secoue actuellement la Coupe du monde de soccer à la suite d'un carton rouge controversé décerné à l'Américain Folarin Balogun lors du match éliminatoire contre la Bosnie-Herzégovine.

Ce carton rouge, qui entraînait normalement une suspension automatique pour le match crucial de ce soir contre la Belgique, a mystérieusement été suspendu pour un an, permettant au joueur de sauter sur le terrain.

Cette décision sans précédent fait l'objet de vives contestations, plusieurs soupçonnant une intervention directe du président américain Donald Trump auprès de la FIFA.

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