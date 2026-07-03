Longue entrevue en studio avec l'ancien hockeyeur

L'ancien défenseur robuste de la Ligue nationale de hockey et actuel député libéral de Marquette, Enrico Ciccone, s’est confié lors d'un grand entretien sur son parcours atypique.

De ses débuts juniors jusqu'à son passage chez le Canadien de Montréal, l'homme aux multiples vies est revenu sur les moments charnières qui ont forgé ses convictions.

Aujourd'hui porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport, de loisirs et de lutte contre l'intimidation, il dresse un parallèle percutant entre la patinoire, ainsi que l'arène politique et évoque l'une de ses plus grandes luttes, l'abolition définitive des bagarres dans le hockey junior québécois.

Écoutez Enrico Ciccone se confier, vendredi soir, au micro d'Éric Hoziel.

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