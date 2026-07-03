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Longue entrevue en studio avec l'ancien hockeyeur

Enrico Ciccone:De la glace de la LNH au salon Bleu

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 juillet 2026 21:31

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Enrico Ciccone:De la glace de la LNH au salon Bleu
Enrico Ciccone / La Presse Canadienne

L'ancien défenseur robuste de la Ligue nationale de hockey et actuel député libéral de Marquette, Enrico Ciccone, s’est confié lors d'un grand entretien sur son parcours atypique.

De ses débuts juniors jusqu'à son passage chez le Canadien de Montréal, l'homme aux multiples vies est revenu sur les moments charnières qui ont forgé ses convictions.

Aujourd'hui porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport, de loisirs et de lutte contre l'intimidation, il dresse un parallèle percutant entre la patinoire, ainsi que l'arène politique et évoque l'une de ses plus grandes luttes, l'abolition définitive des bagarres dans le hockey junior québécois.

Écoutez Enrico Ciccone se confier, vendredi soir, au micro d'Éric Hoziel.

Autres sujets abordés;

  • Ses anecdotes de vestiaire, incluant son premier but en carrière avec les Capitals de Washington et son conflit documenté avec l'entraîneur Mike Keenan chez les Canucks de Vancouver;
  • Son passage mémorable à l'émission 110 %, où les débats enflammés sur le sport et le leadership étaient entièrement authentiques;
  • Son regard d'aujourd'hui sur les initiations dégradantes de son époque junior et l'importance de dénoncer l'intimidation.

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