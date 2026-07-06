L'Espagne élimine le Portugal

L'Espagne a vaincu le Portugal 1-0, lundi après-midi, indiquant ainsi la porte de sortie à Cristiano Ronaldo.
Écoutez Vincent Destocuhes et Jeremy Filosa commenter le Mondial 2026 au micro d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
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