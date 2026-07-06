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L'Espagne élimine le Portugal

Fin de la carrière internationale de Ronaldo?

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 6 juillet 2026 19:06

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Vincent Destouches
Vincent Destouches

et autres

Fin de la carrière internationale de Ronaldo?
Ronaldo après l'élimination du Portugal aux mains de l'Espagne. / AP#Julio Cortez

L'Espagne a vaincu le Portugal 1-0, lundi après-midi, indiquant ainsi la porte de sortie à Cristiano Ronaldo.

Écoutez Vincent Destocuhes et Jeremy Filosa commenter le Mondial 2026 au micro d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'Espagne bat le Portugal 1-0: fin de la carrière internationale de Ronaldo?
  • Ronaldo pourrait-il se joindre à la MLS?
  • Le Canada a connu la meilleure performance de son histoire au Mondial 2026;
  • Jesse Marsh, le Canada et la Copa America;
  • Une sénatrice paraguayenne tient des propos racistes contre Kylian Mbappé après le duel Paraguay-France.
  • Donald Trump intervient auprès de la FIFA Gianni, entachant l'intégrité du match États-Unis-Belgique.

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