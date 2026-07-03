 Aller au contenu
Hockey féminin

Investissements majeurs pour la LPHF et coup dur pour Marie-Philip Poulin

par 98.5

0:00
11:02

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 juillet 2026 20:02

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Investissements majeurs pour la LPHF et coup dur pour Marie-Philip Poulin
Marie-Philip Poulin / La Presse Canadienne

Le monde du hockey féminin retient son souffle. Alors que la Ligue professionnelle de hockey féminin connaît une phase de croissance historique, la capitaine de la Victoire de Montréal, Marie-Philip Poulin, devra subir une importante opération au genou en raison d'une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque.

Celle qui a mené Montréal vers la conquête de la Coupe Walter au prix de grands sacrifices physiques pourrait malheureusement rater l'entièreté de la prochaine saison.

Écoutez Pat Laprade faire le point sur la situation de Marie-Philip Poulin et l'essor du hockey féminin, ce vendredi, au micro d'Éric Hoziel.


Autres sujets abordés;

  • La ligue poursuit sa vertigineuse expansion en faisant grimper son total à douze équipes, tout en s'appuyant sur un calendrier condensé de 32 matchs de saison régulière.
  • L'impact de l'investissement massif de 100 millions de dollars sur dix ans par l'homme d'affaires Mark Walter dont l'objectif ultime reste de décrocher un contrat de diffusion télévisuelle majeur aux États-Unis pour assurer la stabilité financière du circuit.

Vous aimerez aussi

Offre hostile d'envergure:Une impression de déjà-vu chez les Flyers
Les amateurs de sports
Offre hostile d'envergure:Une impression de déjà-vu chez les Flyers
0:00
6:09
«Pendant qu'on avait des doutes sur lui, lui n'avait pas de doute» -Domingue
Les amateurs de sports
«Pendant qu'on avait des doutes sur lui, lui n'avait pas de doute» -Domingue
0:00
19:48
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
L'Alliance de Montréal brille à Verdun et la WNBA débarque en ville
Rattrapage
Basketball à Montréal
L'Alliance de Montréal brille à Verdun et la WNBA débarque en ville
Semaine de congé bien mérité pour les Alouettes
Rattrapage
1er de leur division et 2e au classement général
Semaine de congé bien mérité pour les Alouettes
Offre hostile d'envergure:Une impression de déjà-vu chez les Flyers
Rattrapage
5 x 18 millions pour Leo Carlsson
Offre hostile d'envergure:Une impression de déjà-vu chez les Flyers
Coupe du monde : L'arbitrage fait jaser
Rattrapage
Règlement sur les hors-jeux
Coupe du monde : L'arbitrage fait jaser
Dossier Leo Carlsson:«Daniel Brière vient de frapper un grand coup»
Rattrapage
18 millions de dollars par saison
Dossier Leo Carlsson:«Daniel Brière vient de frapper un grand coup»
«Je réalise le rêve de diriger une équipe» -Simon Boisvert
Rattrapage
Président des Titans de Princeville
«Je réalise le rêve de diriger une équipe» -Simon Boisvert
«Gérer l'adversité au sein de sa propre organisation, c'est différent» -Lavigne
Rattrapage
Gestion chaotique de la Fédération de canoë-kayak
«Gérer l'adversité au sein de sa propre organisation, c'est différent» -Lavigne
La popularité des Blue Jays fausse le scrutin du Match des étoiles
Rattrapage
Baseball majeur
La popularité des Blue Jays fausse le scrutin du Match des étoiles
Le couple royal américain devrait se marier vendredi
Rattrapage
Sport et musique
Le couple royal américain devrait se marier vendredi
«Jusqu'à quel point veut-on des surprises dans le Mondial?» -Vincent Destouches
Rattrapage
Mondial 2026
Mondial 2026
«Jusqu'à quel point veut-on des surprises dans le Mondial?» -Vincent Destouches
«Pendant qu'on avait des doutes sur lui, lui n'avait pas de doute» -Domingue
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Contrat de trois ans pour Jakub Dobes
«Pendant qu'on avait des doutes sur lui, lui n'avait pas de doute» -Domingue
Un retour au Michigan pour améliorer son jeu avant la LNH
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Michael Hage
Un retour au Michigan pour améliorer son jeu avant la LNH
«C'est le début d'une explosion pour le flag-football» -Geneviève Tardif
Rattrapage
Projet pilote de cinq ans pour le flag-football
«C'est le début d'une explosion pour le flag-football» -Geneviève Tardif
«Je suis heureux à Montréal» -Geoffrey Cantin-Arku
Rattrapage
Un parcours de carrière inspirant
«Je suis heureux à Montréal» -Geoffrey Cantin-Arku