Le monde du hockey féminin retient son souffle. Alors que la Ligue professionnelle de hockey féminin connaît une phase de croissance historique, la capitaine de la Victoire de Montréal, Marie-Philip Poulin, devra subir une importante opération au genou en raison d'une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque.

Celle qui a mené Montréal vers la conquête de la Coupe Walter au prix de grands sacrifices physiques pourrait malheureusement rater l'entièreté de la prochaine saison.

Écoutez Pat Laprade faire le point sur la situation de Marie-Philip Poulin et l'essor du hockey féminin, ce vendredi, au micro d'Éric Hoziel.



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