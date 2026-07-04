Mariage de Taylor Swift etTravis Kelce

La chanteuse Taylor Swift et le joueur de la NFL Travis Kelce se sont mariés vendredi au Madison Square Garden avec environ 1000 invités.
Écoutez Henry Arnaud brosser le portrait de cet événement d'envergure lors de sa chronique samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.
«Les images officielles vont certainement sortir très vite. Si les invités avaient l'ordre de laisser leur téléphone au vestiaire ou à la maison pour qu'il n'y ait aucun selfie, aucune vidéo, c'est forcément parce qu'un deal a été passé avec un grand magazine pour vendre les photos officielles.»