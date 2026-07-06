Course en sentier

Les courses en sentier sont de plus en plus populaires et le Québec Mega Trail a connu un fracn succès en fin de semaine.
Écoutez Jean Fortier, fondateur et directeur général du Québec Mega Trail, avec Eric Hoziel.
Les sujets discutés
- L'événement 2026 a rassemblé 4000 coureurs de 25 pays;
- Il y avait notamment un parcours de 135 kilomètres et de 6000 mètres de dénivelé entre Baie-Saint-Paul et le mont Sainte-Anne.
- L’événement, membre du World Trail Majors et Golden Trail World Series, attire de plus en plus de jeunes, génère 35 000 nuitées, et propose un suivi en direct.