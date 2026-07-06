Le pilote français Charles Leclerc (Ferrai) a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne, sa première victoire en près de deux ans.
Écoutez le pilote Alexandre Tagliani commenter le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1 avec Éric Hoziel.
Les sujets discutés
- Leclerc l'emporte grâce à une stratégie efficace de Ferrari et des améliorations techniques;
- Lewis Hamilton, avec Mercedes, reste performant malgré des problèmes de fiabilité;
- Kimi Antonelli, rapide et prometteur, doit encore prouver sa constance pour être comparé à des légendes comme Schumacher ou Senna.