Basketball à Montréal

L'Alliance de Montréal connaît une excellente séquence dans la Ligue élite canadienne de basketball (CEBL). La formation montréalaise revendique actuellement une fiche de sept victoires et occupe fièrement le deuxième rang de la division Est.

Portée par le brio et le leadership de joueurs québécois d'impact comme Quincy Guerrier et Keeshawn Barthelemy, l'équipe continue d'impressionner les partisans à l'Auditorium de Verdun.

Écoutez Maxim P. Paquet discuter du monde du basketball, vendredi à l'émission Les amateurs de sports.



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