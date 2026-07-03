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Basketball à Montréal

L'Alliance de Montréal brille à Verdun et la WNBA débarque en ville

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 juillet 2026 20:10

Avec

Maxim P. Paquet
Maxim P. Paquet
Éric Hoziel
Éric Hoziel
L'Alliance de Montréal brille à Verdun et la WNBA débarque en ville
Maxim P. Paquet / Cogeco Média

L'Alliance de Montréal connaît une excellente séquence dans la Ligue élite canadienne de basketball (CEBL). La formation montréalaise revendique actuellement une fiche de sept victoires et occupe fièrement le deuxième rang de la division Est.

Portée par le brio et le leadership de joueurs québécois d'impact comme Quincy Guerrier et Keeshawn Barthelemy, l'équipe continue d'impressionner les partisans à l'Auditorium de Verdun.

Écoutez Maxim P. Paquet discuter du monde du basketball, vendredi à l'émission Les amateurs de sports.


Autres sujets abordés;

  • Basketball féminin d'élite : Montréal s'apprête à accueillir des matchs de la WNBA les 10 et 12 juillet prochains, mettant en vedette le Tempo de Toronto;
  • Transactions monstres dans la NBA : Analyse de l'échange majeur envoyant Jaylen Brown des Celtics de Boston aux Sixers en retour de Paul George, alors que des rumeurs persistantes envoient LeBron James vers les 76ers de Philadelphie.

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