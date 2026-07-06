 Aller au contenu
Une réelle chance de gagner

«Félix 2026 est meilleur que Djokovic 2026» -Hugues Léger

par 98.5 Sports

0:00
10:33

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 6 juillet 2026 19:35

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Félix 2026 est meilleur que Djokovic 2026» -Hugues Léger
Félix Augier-Aliassime. / AP/Kin Cheung

Le Québécois Félix Auger-Aliassime va affronter le Serbe Novak Djokovic, mardi, lors des quarts de finale, à Wimbledon. Défaite à prévoir? Pas du tout, pense Hugues Léger.

Écoutez Hugues Léger, expert en tennis et marketing sportif, au micro d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Félix Auger-Aliassime, quatrième joueur mondial, vit un moment charnière à Wimbledon après une déception à Roland-Garros;
  • Le Québécois a les atouts pour battre Djokovic, motivé par le record de 25 Grands Chelems;
  • Auger-Aliassime gère superbement son tournoi et son tempérament de guerrier ressort.

Vous aimerez aussi

Tennis Canada rêve d'un nouveau stade au parc Jarry
Cantin le matin
Tennis Canada rêve d'un nouveau stade au parc Jarry
0:00
8:45
«C’est le double du hockey»: le soccer devient-il le sport des Québécois?
Les amateurs de sports
«C’est le double du hockey»: le soccer devient-il le sport des Québécois?
0:00
11:14
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
La politisation de la Coupe du monde
Rattrapage
Mondial 2026
Mondail 2026
La politisation de la Coupe du monde
Plus de 4000 participants au Québec Mega Trail
Rattrapage
Course en sentier
Plus de 4000 participants au Québec Mega Trail
«Son défaut: Charles Leclerc a besoin qu'on lui donne une auto pour lui»
Rattrapage
Première victoire en près de deux ans
«Son défaut: Charles Leclerc a besoin qu'on lui donne une auto pour lui»
Tadej Pogacar s'empare du maillot jaune
Rattrapage
Tour de France
Tadej Pogacar s'empare du maillot jaune
Summer McIntosh a battu le plus vieux record au monde
Rattrapage
Natation
Summer McIntosh a battu le plus vieux record au monde
«On n'a pas un peu exagéré, on a beaucoup exagéré» -Simon-Olivier Lorange
Rattrapage
Offre hostile à Leo Carlsson des Ducks d'Anaheim
«On n'a pas un peu exagéré, on a beaucoup exagéré» -Simon-Olivier Lorange
Fin de la carrière internationale de Ronaldo?
Rattrapage
Mondial 2026
L'Espagne élimine le Portugal
Fin de la carrière internationale de Ronaldo?
Enrico Ciccone: de la glace de la LNH au salon Bleu
Rattrapage
Grande entrevue en studio avec l'ancien hockeyeur
Enrico Ciccone: de la glace de la LNH au salon Bleu
L'Alliance de Montréal brille à Verdun et la WNBA débarque en ville
Rattrapage
Basketball à Montréal
L'Alliance de Montréal brille à Verdun et la WNBA débarque en ville
Investissements majeurs pour la LPHF et coup dur pour Marie-Philip Poulin
Rattrapage
Hockey féminin
Investissements majeurs pour la LPHF et coup dur pour Marie-Philip Poulin
Semaine de congé bien mérité pour les Alouettes
Rattrapage
1er de leur division et 2e au classement général
Semaine de congé bien mérité pour les Alouettes
Offre hostile d'envergure:Une impression de déjà-vu chez les Flyers
Rattrapage
5 x 18 millions pour Leo Carlsson
Offre hostile d'envergure:Une impression de déjà-vu chez les Flyers
Coupe du monde : L'arbitrage fait jaser
Rattrapage
Règlement sur les hors-jeux
Coupe du monde : L'arbitrage fait jaser
Dossier Leo Carlsson:«Daniel Brière vient de frapper un grand coup»
Rattrapage
18 millions de dollars par saison
Dossier Leo Carlsson:«Daniel Brière vient de frapper un grand coup»