Une réelle chance de gagner

Le Québécois Félix Auger-Aliassime va affronter le Serbe Novak Djokovic, mardi, lors des quarts de finale, à Wimbledon. Défaite à prévoir? Pas du tout, pense Hugues Léger.
Écoutez Hugues Léger, expert en tennis et marketing sportif, au micro d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Félix Auger-Aliassime, quatrième joueur mondial, vit un moment charnière à Wimbledon après une déception à Roland-Garros;
- Le Québécois a les atouts pour battre Djokovic, motivé par le record de 25 Grands Chelems;
- Auger-Aliassime gère superbement son tournoi et son tempérament de guerrier ressort.