Une réelle chance de gagner

Le Québécois Félix Auger-Aliassime va affronter le Serbe Novak Djokovic, mardi, lors des quarts de finale, à Wimbledon. Défaite à prévoir? Pas du tout, pense Hugues Léger.

Écoutez Hugues Léger, expert en tennis et marketing sportif, au micro d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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