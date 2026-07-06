3-0 contre le Maroc

Le Canada a terminé son parcours à la Coupe du monde de soccer en échouant à battre le Maroc samedi.

Les Lions de l’Atlas l’ont remporté avec une marque de 3-0, mais les Canadiens n’ont pas démérité.

Même si l’aventure s’arrête, l’équipe termine le tournoi sur une performance trs honorables et des scores historiques.

Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf faire le bilan du passage des Canadiens à la Coupe du monde de soccer, lundi, à Cantin le matin.

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