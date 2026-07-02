Simon Boisvert est un spécialiste des jeunes espoirs, un peu partout, sur différentes plateformes. On l'écoute notamment avec le journaliste de La Presse, Mathias Brunet, dans leur balado commun.
Et il est maintenant l'un des 19 propriétaires et le président des Titans de Princeville, de la ligue junior AAA.
Écoutez Simon Boisvert au micro d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Simon Boisvert, spécialiste des jeunes espoirs de hockey, est maintenant propriétaire des Titans de Princeville, lui qui est aussi recruteur pour les Olympiques de Gatineau.
- Ce dernier évoque son implication dans la gestion d’équipe, ses collaborations avec Louis Morissette et avec Mathias Brunet;
- Boisvert discute de l’évolution du recrutement, l’impact de l’intelligence artificielle, et de ses aspirations pour Princeville;
- Il évoque son parcours atypique: entreprise de traduction, cinéma indépendant, et sa passion pour le sport;
- Boisvert insiste sur la persévérance, l’importance du talent local, la compétition avec les cégeps, et la nécessité d’être patient et flexible pour percer dans le hockey.