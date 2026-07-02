Simon Boisvert est un spécialiste des jeunes espoirs, un peu partout, sur différentes plateformes. On l'écoute notamment avec le journaliste de La Presse, Mathias Brunet, dans leur balado commun.

Et il est maintenant l'un des 19 propriétaires et le président des Titans de Princeville, de la ligue junior AAA.

Écoutez Simon Boisvert au micro d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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