Hausse des inscriptions

Le Québec compte maintenant le double de joueurs de soccer que de hockey.

Même si c'est encore notre sport national qui domine le cœur des amateurs de sports québécois, est-ce que la situation sera tout aussi vraie dans 10 ou 20 ans ?

Écoutez le chroniqueur et expert en marketing sportif, Hugues Léger, commenter les nouvelles données sur l'adhésion aux sports amateurs au Québec, lundi, au micro d'Éric Hoziel.