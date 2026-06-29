Hausse des inscriptions

Le Québec compte maintenant le double de joueurs de soccer que de hockey.
Même si c'est encore notre sport national qui domine le cœur des amateurs de sports québécois, est-ce que la situation sera tout aussi vraie dans 10 ou 20 ans ?
Écoutez le chroniqueur et expert en marketing sportif, Hugues Léger, commenter les nouvelles données sur l'adhésion aux sports amateurs au Québec, lundi, au micro d'Éric Hoziel.
«Au Canada, on compte un million de joueurs licenciés au soccer. Au Québec seulement, c'est à peu près 175 000, tandis que le hockey compte 90 000 licenciés. C'est presque le double de joueurs pour le soccer. Ce sont 60 % de jeunes garçons et 40 % de jeunes filles, ce qui est un bon équilibre. On a vraiment une génération qui grandit avec le soccer en ce moment.»
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