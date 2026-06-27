Six Canadiens figurent dans le tableau principal du Tournoi de Wimbledon, qui débutera dès lundi prochain, à Londres, au Royaume-Uni.

Écoutez la chroniqueuse Geneviève Tardif discuter samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril, de cet évènement marqué par le retour en simple de Séréna Williams après une absence d'environ quatre ans.