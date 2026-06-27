Six Canadiens figurent dans le tableau principal du Tournoi de Wimbledon, qui débutera dès lundi prochain, à Londres, au Royaume-Uni.
Écoutez la chroniqueuse Geneviève Tardif discuter samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril, de cet évènement marqué par le retour en simple de Séréna Williams après une absence d'environ quatre ans.
«À 44 ans, l’Américaine disputera son premier match en simple en près de quatre ans. Ça commencera mardi prochain pour elle face à l’Australienne de 19 ans Maya Joint, 53e mondiale. Serena Williams, détentrice de 23 titres du Grand Chelem, dont sept à Wimbledon, a reçu une invitation des organisateurs pour intégrer le tableau principal. Elle sera également en action en double avec sa sœur Venus.»