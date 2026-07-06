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Nouvelle flotte submersible

Achat de nouveaux sous-marins: «les retombées seront énormes» - Victor Henriquez

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Entendu dans

Le midi

le 6 juillet 2026 13:31

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin

et autres

Achat de nouveaux sous-marins: «les retombées seront énormes» - Victor Henriquez
Victor Henriquez / Cogeco Média

Le premier ministre Mark Carney s'apprête à annoncer une négociation exclusive avec la firme allemande TKMS pour l'acquisition de nouveaux sous-marins.

Le contrat est évalué entre 25 et 50 milliards de dollars et implique notamment Investissement Québec grâce à des partenariats locaux.

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Victor Enriquez, lundi après-midi, à l'émission Le midi animée par Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

«Mark Carney, ce n'est pas seulement un "move" militaire qu'il fait avec ses sous-marins là, c'est aussi [...] une façon de dire à la planète : le Canada va rester un endroit stable pour investir.»

Victor Henriquez

Autres sujets abordés:

  • Le déraillement d'un train dans un secteur résidentiel de Repentigny.
  • L'annonce de la permanence des tribunaux spécialisés en violence sexuelle et conjugale à Longueuil.

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