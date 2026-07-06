Nouvelle flotte submersible

Le premier ministre Mark Carney s'apprête à annoncer une négociation exclusive avec la firme allemande TKMS pour l'acquisition de nouveaux sous-marins.

Le contrat est évalué entre 25 et 50 milliards de dollars et implique notamment Investissement Québec grâce à des partenariats locaux.

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Victor Enriquez, lundi après-midi, à l'émission Le midi animée par Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.