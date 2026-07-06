Nouvelle flotte submersible

Le premier ministre Mark Carney s'apprête à annoncer une négociation exclusive avec la firme allemande TKMS pour l'acquisition de nouveaux sous-marins.
Le contrat est évalué entre 25 et 50 milliards de dollars et implique notamment Investissement Québec grâce à des partenariats locaux.
Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Victor Enriquez, lundi après-midi, à l'émission Le midi animée par Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.
«Mark Carney, ce n'est pas seulement un "move" militaire qu'il fait avec ses sous-marins là, c'est aussi [...] une façon de dire à la planète : le Canada va rester un endroit stable pour investir.»
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