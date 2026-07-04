Pierre Dufour se joint au rang du PLQ

L’ex-ministre caquiste Pierre Dufour, indépendant depuis environ un an, a annoncé samedi matin qu’il s'alliait au PLQ.
Écoutez la chroniqueuse politique Stéfanie Tougas se pencher sur le sujet samedi, lors de sa chronique politique au micro de l’animateur Jean-François Baril.
«Dans son cas, je ne peux pas dire que c'est un transfuge inélégant. Ça fait un an qu'il est indépendant, je trouve que ça se défend. Quand je vois des gens, par exemple, sauter d'une semaine à l'autre d'une formation politique, c'est là où j'ai un certain malaise. Surtout en cours de mandat. Là, je trouve qu'il a bien fait les choses, il a attendu la campagne électorale pendant un an, a continué de servir sa circonscription en disant, la CAQ, ça me représente plus. Je trouve que c'est peut-être la manière la plus élégante de faire les choses.»