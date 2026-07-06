Déraillement majeur en zone résidentielle

L'accident ferroviaire majeur qui a secoué Repentigny, sur la couronne nord de Montréal dimanche, a ramené au premier plan les questions de sécurité publique.

Bien qu'aucune substance dangereuse n'était impliquée dans l'incident, plusieurs citoyens ont exprimé leurs inquiétudes.

La nouvelle coïncide tristement avec le 6 juillet, date d'anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic survenue il y a 13 ans.

Écoutez Denis Allard, président du Fonds mondial du patrimoine ferroviaire, analyser le déraillement de ce train, lundi, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.