La dure réalité des 15-19 ans

Bien qu'un sondage maison indique que 76 % des auditeurs jugent les jeunes plus paresseux, Rudy Humbert contredit cette perception.

Les données démontrent que le taux d'activité des jeunes au Québec atteint un sommet historique de 80 %.

Toutefois, leur rapport au travail a changé: ils priorisent la conciliation et le sens, tout en restant guidés par le salaire en raison de l'insécurité économique.

Le PDG du Réseau des carrefours jeunesse emploi souligne plutôt une détérioration du marché, marqué par une chute de 25 % des emplois saisonniers en deux ans.

Écoutez Rudy Humbert, PDG du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.