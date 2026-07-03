Sécurité routière et bureaucratie

L’ex-maire Antoine Tardif critique la bureaucratie du ministère des Transports (MTQ) face aux demandes de sécurisation routière des élus, citant le décès tragique d'une jeune fille en Montérégie et le lourd historique de l'autoroute 50.

Il aborde ensuite la nouvelle tarification d'Hydro-Québec pour les grands consommateurs, déplorant un message gouvernemental contradictoire qui punit ceux qui ont suivi les incitatifs à l'électrification.

Enfin, il explique la gestion des mesures d'urgence par les municipalités lors des récentes pannes et orages violents.

Écoutez l'ex-maire Antoine Tardif en discuter au Midi, vendredi lors de sa chronique politique.