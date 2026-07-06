Le syndicat est furieux

Le passage obligatoire à un horaire de quatre jours par semaine au bureau pour les fonctionnaires fédéraux soulève de vives critiques, du côté syndical, concernant le manque d'adaptation des espaces de travail.

Écoutez Sébastien Paquette, vice-président exécutif régional pour le Québec de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), lundi, à l'émission Le midi.

Ce dernier déplore une directive purement politique qui ne tient pas compte de la réalité des infrastructures. Plusieurs ministères composent avec des locaux surpeuplés ou mal configurés, exacerbant les problèmes d'ergonomie et la cacophonie dans les espaces ouverts.