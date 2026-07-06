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Défi viral causant la mort d'un jeune québécois

Québec réclame un meilleur contrôle du Benadryl

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 6 juillet 2026 13:40

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Québec réclame un meilleur contrôle du Benadryl
Le «Benadryl Challenge» pousse l’Ordre des pharmaciens du Québec à revoir la vente libre de certains produits. / Eric Hood / Adobe Stock

Le Benadryl pourrait bientôt se retrouver derrière le comptoir des pharmacies.

Selon un projet de règlement rapporté par Le Devoir, les autres médicaments contenant du diphénhydramine subiraient le même sort.

Cela fait suite à une recommandation formulée par un coroner l'an dernier après la mort par surdose d'un jeune de 18 ans.

Écoutez Jean-François Desgagné, président de l’Ordre des pharmaciens du Québec, faire le point sur la sécurité des médicaments, lundi après-midi, à l'émission Le midi.

«Ce n'est pas parce qu'un médicament est en vente libre que c'est un produit qui n'a pas de problème ou sans risque.»

Jean-François Desgagné, président de l’Ordre des pharmaciens du Québec

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