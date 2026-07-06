Défi viral causant la mort d'un jeune québécois

Le Benadryl pourrait bientôt se retrouver derrière le comptoir des pharmacies.

Selon un projet de règlement rapporté par Le Devoir, les autres médicaments contenant du diphénhydramine subiraient le même sort.

Cela fait suite à une recommandation formulée par un coroner l'an dernier après la mort par surdose d'un jeune de 18 ans.

Écoutez Jean-François Desgagné, président de l’Ordre des pharmaciens du Québec, faire le point sur la sécurité des médicaments, lundi après-midi, à l'émission Le midi.