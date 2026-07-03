Les versements débutent vendredi

Les ménages canadiens à faible revenu commencent à recevoir aujourd'hui l'allocation pour l'épicerie, une mesure ciblée de 14 milliards de dollars.

Invité à réagir, Sylvain Charlebois salue cette aide temporaire, mais souligne qu'elle ne règle pas le problème de fond de l’inflation.

Avec un taux d’inflation alimentaire de 4,3 % au pays, particulièrement marqué sur des produits comme le saumon, il déplore le manque de résilience du marché face aux chocs.

Le professeur pointe aussi du doigt le manque de concurrence et les barrières territoriales qui nuisent aux consommateurs.

Écoutez Sylvain Charlebois, professeur à l'Université Dalhousie et directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire, expliquer le tout, vendredi au Midi.