Voyage à George River, baie d'Ungava

Vivre au Nunavik apporte son lot de dépaysement et de défis au quotidien.

De passage à la rivière George, dans le Nord-du-Québec, Pascal Caron-Vézina a pu observer une réalité marquée par un coût de la vie exorbitant, un rapport au temps différent et un esprit de communauté unique.

Passionnée par les territoires du Nord de la province, la chroniqueuse nous livre son expérience à la suite de ses voyages dans ces vastes territoires.

Écoutez la chroniqueuse Pascale Caron-Vézina discuter de la réalité de la vie dans le nord de la province, vendredi, au Midi.