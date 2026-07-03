Un Québécois républicain au Texas

Établi près d'Austin au Texas, le résident permanent d'origine québécoise Xavier Dubé partage son expérience à l'occasion des festivités de la fête nationale américaine.

Passionné par l'histoire et la politique des États-Unis depuis son adolescence, il relate le parcours de 15 ans qui l'a mené à réaliser son rêve d'immigration.

Affichant des convictions républicaines conservatrices, le Québécois exprime sa satisfaction à l'égard des politiques d'immigration de l'administration Trump.

Écoutez le témoignage du Québécois Xavier Dubé, résident permanent des États-Unis, vendredi au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.