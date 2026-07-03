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Un Québécois républicain au Texas

«En tant qu'immigrant légal aux États-Unis, j'ai aucune crainte»

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Entendu dans

Le midi

le 3 juillet 2026 14:32

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«En tant qu'immigrant légal aux États-Unis, j'ai aucune crainte»
Le Capitole de l'État du Texas, à Austin / CrackerClips/ Adobe Stock

Établi près d'Austin au Texas, le résident permanent d'origine québécoise Xavier Dubé partage son expérience à l'occasion des festivités de la fête nationale américaine. 

Passionné par l'histoire et la politique des États-Unis depuis son adolescence, il relate le parcours de 15 ans qui l'a mené à réaliser son rêve d'immigration.

Affichant des convictions républicaines conservatrices, le Québécois exprime sa satisfaction à l'égard des politiques d'immigration de l'administration Trump. 

Écoutez le témoignage du Québécois Xavier Dubé, résident permanent des États-Unis, vendredi au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal. 

«En tant qu'immigrant légal aux États-Unis, j'ai aucune crainte. Ça me rassure même que l'ICE, que le gouvernement fasse en sorte que les lois de l'immigration soient respectées.»

Xavier Dubé, Québécois résident permanent des États-Unis

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