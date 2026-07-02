Pépins informatiques avec la réouverture du PEQ

La réouverture du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) est entravée par d’importants problèmes techniques sur la plateforme Arrima.

De nombreux candidats sont incapables de soumettre leur dossier, malgré la volonté du gouvernement de traiter les demandes par ordre de réception.

Ces difficultés sont exacerbées par un processus complexe de téléversement et de numérisation des documents, ce qui inquiète les utilisateurs, notamment ceux dont le permis de travail arrive à échéance.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Valois brosser le portrait de la situation, jeudi, au micro de l’animatrice Catherine Brisson.