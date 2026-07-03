Demidov et Dobes sous contrat

Magrlé qu'il n'ait pas conclu de transaction majeur, le directeur général des Canadiens de Montréal, Kent Hughes, vient de connaître une semaine particulièrement chargée.

Le Tricolore a frappé un grand coup en officialisant la prolongation de contrat de son joyau offensif, Ivan Demidov, pour les huit prochaines saisons, une entente d'une valeur totale de 73 millions de dollars.

Hughes a également verrouillé le gardien Jakub Dobes pour les 3 prochaines années, le tout en conservant une marge de manœuvre cruciale de 13 millions de dollars sous la masse salariale de l'équipe.

Écoutez Guillaume Lefrançois, journaliste à La Presse, revenir sur ces deux signatures, vendredi, au Midi.