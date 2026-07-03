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Demidov et Dobes sous contrat

Pas de grosses transactions, mais des signatures importantes pour Kent Hughes

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Entendu dans

Le midi

le 3 juillet 2026 13:58

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Pas de grosses transactions, mais des signatures importantes pour Kent Hughes
Jakub Dobes prolonge pour trois saisons avec les Canadiens. / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

Magrlé qu'il n'ait pas conclu de transaction majeur, le directeur général des Canadiens de Montréal, Kent Hughes, vient de connaître une semaine particulièrement chargée.

Le Tricolore a frappé un grand coup en officialisant la prolongation de contrat de son joyau offensif, Ivan Demidov, pour les huit prochaines saisons, une entente d'une valeur totale de 73 millions de dollars.

Hughes a également verrouillé le gardien Jakub Dobes pour les 3 prochaines années, le tout en conservant une marge de manœuvre cruciale de 13 millions de dollars sous la masse salariale de l'équipe.

Écoutez Guillaume Lefrançois, journaliste à La Presse, revenir sur ces deux signatures, vendredi, au Midi.

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