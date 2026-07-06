Pas de rue piétonne sur Saint-Denis cet été

Pour une première fois en quatre ans, la rue Saint-Denis à Montréal n'est pas piétonne cet été, ce qui inquiète des commerçants du secteur.

Des restaurateurs et propriétaires de bars craignent de voir leur achalandage baissé alors que les activités extérieures dans le quartier battent leur plein.

Selon eux, les gens seront moins nombreux à profiter des terrasses si des voitures passent à proximité d'eux.

La Ville de Montréal a décidé de rouvrir la rue Saint-Denis aux automobilistes en raison des travaux majeurs annoncés sur la rue Berri jusqu'à la fin de 2028.

L'objectif est notamment de fluidifier la circulation des véhicules d'urgence qui se dirigent vers le Centre hospitalier de l'Université de Montréal.

Écoutez le directeur général de la Société de développement commercial (SDC) du Quartier latin, Julien Vaillancourt Laliberté, lundi, au Midi.