250e des États-Unis

À la veille du 250ᵉ anniversaire de l'indépendance américaine, l'engouement semble s'essouffler aux États-Unis.

Invité à analyser la situation, le professeur Frédérick Gagnon souligne une baisse significative de la fierté nationale, tombée à 53% contre 80% en 2016.

Il attribue cette désaffection à l'extrême polarisation du pays et à la politisation de l'événement par Donald Trump.

Ce dernier a créé un comité parallèle pour centrer les festivités sur sa personne, provoquant le désistement de nombreux artistes.

Le politologue dresse un parallèle troublant entre cette mise en scène et les méthodes des régimes autoritaires...

Écoutez Frédérick Gagnon, Titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, en parler au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.