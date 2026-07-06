Carton rouge de l'Américain Folarin Balogun annulé

L'ingérence politique s'invite à la Coupe du monde de la FIFA. L'analyste Vincent Destouches a fait le point sur le revirement spectaculaire entourant la suspension de l'Américain Folarin Balogun, exclu lors du match contre la Bosnie.

À la suite d'un appel téléphonique du président Donald Trump au président de la FIFA, Gianni Infantino, la décision a été modifiée en moins de 24 heures pour permettre au joueur de fouler le terrain.

Donald Trump a lui-même défendu son intervention en affirmant qu'il n'y avait aucune faute et en remettant en question l'intégrité de l'arbitre. Vincent Destouches s'inquiète des dérives de cette décision qui ouvre la boîte de Pandore.

Écoutez Vincent Destouches faire le point, lundi après-midi, à l'émission Le midi animée par Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

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